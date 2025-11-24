Başkan Erdoğan: Güney Kore ile kan kardeşi olduk, omuz omuza aynı cephede savaştık

"Sayın Cumhurbaşkanına yüksek vazifesinde bir kez daha muvaffakiyetler diliyorum.

Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık. Daha dengeli ticari ilişkiler için serbest ticaret anlaşmamızın gözden geçirilmesine de dikkat çektik.

Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık. Kan kardeşi olduk. Türkiye olarak 75 sene önce binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi minnetler selamlıyoruz.

Güney Kore ile önemli projelere imza attık. Müşterek projeleri daha da çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Terörle mücadele konusunda da hemfikiriz. Bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele aldık.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz. Türkiye olarak henüz bu yönde adım atmamış tüm dost, kardeş ve müttefik ülkelerden Filistin devletini tanımasını bekliyoruz.