Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

24.11.2025 | 20:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. "Kore savaşında omuz omuza savaştık ve kan kardeşi olduk." diyen Başkan Erdoğan, "23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, hayatta olan Kore gazilerimizi minnetler selamlıyoruz." ifadelerini kullandı. Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak iki devletli çözümü savunduklarını söyleyen Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde kalıcı barış için İstanbul sürecinin önemine vurgu yaptı.