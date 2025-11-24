SON DAKİKA: Böcek ailesi ilk kurban değildi! Minik Karan'ın ailesinden açıklama: "Bu bir cinayettir!"

Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesinin konakladığı otelde ilaçlama yapan DSS firmasının, 18 Nisan'da bir evde yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Şişli, 18 Nisan'da Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bir apartmandaki bir daire ilaçlama yapıldı. İlaçlama sonrası, karşı dairede oturan çiftin çocukları rahatsızlandı. Gece saatlerinde çocuğun sürekli kustuğu gören aile, hastaneye gitti. Burada tedavi altına alınan çocuk, bir süre sonra hayatını kaybetti. Çocuğun ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, ölümün böcek ilacı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Karan'ın annesi Gamze Yazıcı ve babası Şahin Yazıcı ilaçlamayı yapan DSS ilaçlama firmasından şikayetçi oldu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

"7 AYDIR İLAÇLAMAYA DEVAM EDİP, CAN ALIYORLAR" İstanbul Adalet Sarayı'na avukatları Eylem Karaca ile gelen Yazıcı ailesi basın açıklaması yaptı. Baba Şahin Yazıcı, otopsi raporunun 2 ay önce çıktığını belirterek, "Bazı kurumlar o anda harekete geçmiş olsaydı vefat eden Böcek ailesi de şu an yaşıyor olabilirdi. Bizim tek amacımız şikayetçi olduğumuzda başka kimselerin canının yanmamasıydı. DSS ilaçlama firması ve oğlumuzun kaldırıldığı hastaneden şikayetçi olduk. Fakat Böcek ailesinin dosyasından sonra herkes aksiyon aldı, bazı tutuklamalar yapıldı. Bu, biz yavrumuzu kaybettiğimizde de yapılabilirdi. Yapılmadı, yapılmadığı için de şu anda 4 kişilik bir aile vefat etti. Allah rahmet eylesin hepsine, çok üzgünüz. Aldığımız nefes canımızı yakıyor. 2 cihanda da ellerim onların yakasında. Bunlar bilinçli olarak insanları öldürüyorlar. Bizim olayımızdan haberdar oldukları halde bunlar 7 aydır ilaçlama yapmaya devam edip, can alıyorlar. Göz göre göre insanları öldürüyorlar. Bu bir cinayettir" dedi.