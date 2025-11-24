CHP’li vekilden, partililere protesto: "Halk TV bana sabıkalı diyor sessiz kalıyorsunuz"

Dünkü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP grubu bir kez daha 'iç kriz' yaşadı. Ayağa kalkıp bağırarak CHP sıralarına dönen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Halk TV benim aleyhime konuşma yapıp 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP'lileri protesto ediyorum. Halk TV bana sabıkalı dedi, namuslu adamım ben nerem sabıkalı" şeklinde ifadeler kullandı. Öfke patlaması yaşayan Çakır'ı diğer CHP'li vekiller sakinleştirmeye çalıştı.

KARALAMA KAMPANYASI BAŞLADI

Hasan Ufuk Çakır, geçtiğimiz günlerde parti içi muhalefete mensup 10 milletvekilinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektuba imza atan isimler arasında yer alıyordu. Adı yolsuzluk soruşturmalarına karışan tüm isimlerin parti içerisinde de yargılanmasını talep eden mektup, gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu mektuba imza atan Çakır'a yönelik adeta kara propaganda hamlesi başlatan Halk TV, "CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın geçmiş yıllara ait adli sicil kayıtları ortaya çıktı" içerikli bir haberi imzasız olarak yayımladı.

HALK TV 'SABIKALI' DEDİ

Haberin detayında "Milletvekili adaylığı süreci öncesinde düzenlenen belgelere yansıyan kayıtlarda, Çakır hakkında 2006-2013 yılları arasında çok sayıda adli işlem yapıldığı, bu dosyaların bir bölümünün mahkumiyete dönüştüğü ortaya çıktı" ifadeleri kullanıldı. Söz konusu ifadeler sebebiyle oldukça sinirlendiği görülen Çakır, bu habere sessiz kalan CHP'li vekilleri de protesto ederek salondan ayrıldı.