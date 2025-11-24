Melih Gökçek’ten Yavaş’a sert eleştiri: ’Sorunların gerçek nedeni yanlış yönetimdir’

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında Mansur Yavaş yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Trafik sıkışıklığının nüfus artışıyla ilgisi olmadığını savunan Gökçek, Yavaş döneminde yeterli yol yapılmadığını, toplu taşıma biletlerinin kendi dönemine göre üç kat pahalı olduğunu ve Ankara'nın 42 gün içinde ciddi su krizi yaşayacağını iddia etti. Hıdırlıktepe 100. Yıl Anıtı'nda fahiş ödemeler yapıldığını öne süren Gökçek, "Ankara'da belediye başkanı yok, belediyeyi kimin yönettiği belli değil. Allah Ankara'ya yardım etsin" ifadelerini kullanarak yönetimi hedef aldı.

YAVAŞ'IN ŞİŞİRMESİ

Gökçek, Mansur Yavaş'ın trafik sıkışıklığını nüfus artışına bağlamasını eleştirerek şunları söyledi:

"Ankara'nın nüfusu Mansur Yavaş döneminde iddia edildiği gibi çok fazla artmadı. Son 6 yıldaki nüfus artışı yüzde 6, yani yılda ortalama yüzde 1. Oysa 2012–2017 arasında benim dönemimde nüfus artışı yüzde 10. Ama o dönemde trafik sıkışıklığı yoktu. Demek ki nüfus artışıyla trafik arasında hiçbir ilişki yok. Bu, Mansur Yavaş'ın şişirmesinden başka bir şey değil."

YOL YAPILMADIĞI İÇİN TRAFİK SIKIŞIYOR

Yavaş'ın "Ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır" sözünü bilimsel olmadığı gerekçesiyle reddeden Gökçek, kendi dönemi ile Yavaş dönemindeki yol yapım miktarlarını kıyasladı:

"2016 yılında Ankara'ya 74 bin 600 araç girmiş. Bunun için aynı trafik seviyesini koruyabilmek adına 476 km yol yapmak gerekir. Benim dönemimde her yıl 811 km yol yapıldı, yani ihtiyacın iki katı. Ama Mansur Yavaş'ın 2019'dan 2024'e kadar 5 yılda yaptığı yol sadece 510 km. Oysa yılda 833 km yol yapılması gerekiyordu. 6 yılda yapılması gereken 4.866 km yolun sadece 510 km'si yapılmış. Ankara trafiği sıkışmasın da ne olsun?"

'BİLET 3 KAT PAHALI'

Gökçek, toplu taşıma bilet fiyatlarını da dolar bazında karşılaştırarak Yavaş'ı eleştirdi:

"Benim dönemimde tam bilet 90 kuruştu, bu da 0.24 dolara denk geliyordu. Şimdi Mansur Yavaş döneminde tam bilet 26 lira, yani 0.61 dolar. Yavaş'ın bilet fiyatı benim dönemimin 3 katı. 'Ucuza bilet vereceğim' diyen kişi bugün en pahalı dönemi yaşatıyor."

'ANKARA SU KESİNTİLERİNE BAŞLAYACAK'

Ankara'daki su durumuna ilişkin ciddi uyarılarda bulunan Gökçek, barajlardaki aktif kullanılabilir su miktarının hızla azaldığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'nın barajlarında şu anda aktif kullanılabilir su yaklaşık 29 milyon metreküp. Kesikköprü hariç diğer barajlardan sürekli su verilse Ankara'nın sadece 23 günlük suyu var. Kesikköprü'den gelen 600 bin metreküple bu süre ancak 42 güne çıkıyor. Eğer gerekli tedbir alınmazsa 42 gün sonra şehrin yarısına su verilecek, yarısı susuz kalacak. Ben zamanında barajların ölü hacmindeki suyu çekmek için pompalar yaptırmıştım. Aynı sistemi kurmasını defalarca söyledim ama hâlâ yapılmadı."

HIDIRLIKTEPE ANITI İDDİASI: "400 MİLYON LİRALIK FAHİŞ ÖDEME VAR"

Gökçek, Hıdırlıktepe 100. Yıl Anıtı'nın maliyetine ilişkin Sayıştay raporlarında yer alan bulguları da gündeme getirerek projede büyük bir kamu zararı oluştuğunu öne sürdü:

"Bakın burada yapılan işlerin ne kadar pahalıya yapıldığı görülüyor. Örneğin makine ve patlayıcı kullanmadan yapılan kaya kazısının ihale bedeli 850 lira, gerçek fiyatı 613 lira. Buradaki fahiş ödeme 19 milyon lira. Beton yüzeyleri koruyucu şeffaf solüsyon uygulaması ihale bedeli 3.360.000 lira ama gerçek fiyatı 308 bin lira. Sadece bu kalemde 23 milyon lira vurgun var. Toplamda 183 milyon, bugünün parasıyla yaklaşık 400 milyon lira kamu zararı söz konusu. Sırf solüsyon uygulamasında uygulanan fiyat 11 kat fazla."

Melih Gökçek'in açıklamaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirirken, Yavaş cephesinin bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu.