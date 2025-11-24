SON DAKİKA | TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti: Olumlu sonuçlar alındı
Son dakika haberleri: TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberleri: Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye süreci" kapsamında bugün İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.
"OLUMLU SONUÇLAR ALINMIŞTIR"
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" denildi.
Açıklamada, sürece yönelik kararlı tutumun sürdürüleceği kaydedildi.
