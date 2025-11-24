Video Haber TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti
TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti

TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti

24.11.2025 | 20:30

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı’ya gitti 09:48
TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti 24.11.2025 | 20:30
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 21:11
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.11.2025 | 20:24
Başkan Erdoğan, Öğretmenler Günü’nde 15 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi | Video 27:28
Başkan Erdoğan, Öğretmenler Günü'nde 15 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdi | Video 24.11.2025 | 16:15
X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı | Video 06:51
X konum açtı! Muhalif görünen FETÖ’cü hesapların gerçek adresleri gün yüzüne çıktı | Video 24.11.2025 | 14:49
Başkan Erdoğan’dan Suriye’de toprak bütünlüğü vurgusu! Tehlikeyle karşılaşırsak gereğini yaparız | Video 20:38
Başkan Erdoğan'dan Suriye'de toprak bütünlüğü vurgusu! "Tehlikeyle karşılaşırsak gereğini yaparız" | Video 24.11.2025 | 14:49
Bakan Kurum: 21 yılda hayata geçirdiğimiz kararlar COP31 Taraflar Konferansı’na ev sahipliğiyle taçlandı | Video 07:35
Bakan Kurum: "21 yılda hayata geçirdiğimiz kararlar COP31 Taraflar Konferansı'na ev sahipliğiyle taçlandı" | Video 24.11.2025 | 13:12
Başkan Erdoğan’dan Milli Saraylar Sempozyumu’na mesaj | Video 02:23
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj | Video 24.11.2025 | 13:16
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: Bu işten zarar görecek kulüpler var | Video 19:59
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturması açıklaması: "Bu işten zarar görecek kulüpler var" | Video 24.11.2025 | 11:37
Emine Erdoğan’dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 00:33
Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 24.11.2025 | 08:59
MKE TOLGA’dan tam isabet | Video 03:56
MKE TOLGA'dan tam isabet | Video 23.11.2025 | 16:44
Başkan Erdoğan’dan G20 Zirvesinde Özgür Filistin sözleri | Video 35:57
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesinde "Özgür Filistin" sözleri | Video 23.11.2025 | 15:24
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü | Video 00:16
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü | Video 23.11.2025 | 11:34
Türkiye’nin COP31’e başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildi 02:20
Türkiye'nin COP31'e başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildi 23.11.2025 | 09:57
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni | Video 02:06
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni | Video 22.11.2025 | 13:04
G20 Liderler Zirvesi! Emine Erdoğan’dan Türkiye Maarif Vakfı’na ziyaret | Video 02:48
G20 Liderler Zirvesi! Emine Erdoğan'dan Türkiye Maarif Vakfı'na ziyaret | Video 22.11.2025 | 12:23
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika’da başladı! Başkan Erdoğan G20 liderler Zirvesi’nde | Video 03:09
G20 Liderler Zirvesi Güney Afrika'da başladı! Başkan Erdoğan G20 liderler Zirvesi'nde | Video 22.11.2025 | 11:11
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika’da! 03:58
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! 21.11.2025 | 19:52
Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı’ya gidecek | Video 10:25
Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek | Video 21.11.2025 | 16:48
Emine Erdoğan, Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumuna video mesaj gönderdi 09:47
Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi 21.11.2025 | 13:49
Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 00:33
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 21.11.2025 | 12:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY