TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti
24.11.2025 | 20:30
TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşilik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı'ya ziyaret gerçekleştirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:48
TBMM Komisyon heyeti bugün İmralı'ya gitti 24.11.2025 | 20:30
21:11
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 24.11.2025 | 20:24
27:28
06:51
20:38
07:35
02:23
Başkan Erdoğan'dan Milli Saraylar Sempozyumu'na mesaj | Video 24.11.2025 | 13:16
19:59
00:33
Emine Erdoğan'dan Güney Afrika ziyaretine ilişkin paylaşım | Video 24.11.2025 | 08:59
03:56
MKE TOLGA'dan tam isabet | Video 23.11.2025 | 16:44
35:57
Başkan Erdoğan'dan G20 Zirvesinde "Özgür Filistin" sözleri | Video 23.11.2025 | 15:24
00:16
Avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü | Video 23.11.2025 | 11:34
02:20
Türkiye'nin COP31'e başkanlık ve ev sahipliği yapmasına karar verildi 23.11.2025 | 09:57
02:06
02:48
03:09
03:58
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! 21.11.2025 | 19:52
10:25
Son Dakika: Süreç komisyonu İmralı'ya gidecek | Video 21.11.2025 | 16:48
09:47