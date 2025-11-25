Bakan Tekin 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Tekin, törene katılan bürokratlar ve öğretmenlerle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Tekin, daha sonra Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte konuştu. Tekin, "Sizler Anadolu'nun köklü irfanını, çalışma ahlakını ve insanı merkeze alan kadim bir anlayışı yeni kuşaklara taşıyan öncülersiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı vizyonunun en büyük gücü sizlerin elinde yetişen iyi, doğru, adil, üretken ve erdemli nesiller olacak. Bu uzun, zorlu ve yorucu yolda, sizler ve bizler büyük bir ailenin mensupları olarak hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi. Tekin ayrıca, yeni atanan, görevi başında ve emekli olan öğretmenlere yönelik mektup kaleme aldı. Tekin'in kaleme aldığı mektuplar, eğitimcilerin cep telefonlarına gönderildi. Tekin mektupta, tüm öğretmenlere emekleri, sabırları ve fedâkarlıklarından dolayı teşekkür etti.