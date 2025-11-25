Güney Kore ile Türkiye kan kardeş oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u dün Külliye'ye gelişinde askeri törenle karşıladı. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. "Bizim gibi Korelilerin de Türkiye'yi kardeş ülke olarak nitelendirmeleri bizlere mutluluk veriyor" diyen Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

Bildiğiniz üzere Kore Savaşı'nda omuz omuza aynı cephede savaştık ve kan kardeşi olduk.

(Görüşmelerde) Ticaretten turizme, enerjiden savunma sanayine, altyapıdan ulaştırmaya, bilim ve teknolojiden karşılıklı yatırımlara pek çok alanda işbirliği imkanlarını ele aldık. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya teknolojileri inovasyon ve yenilenebilir enerji alanlarında ciddi bir potansiyel bulunuyor. Özel sektörlerimiz arasında rüzgar enerjisi alanında işbirliğini öngören önemli bir belge daha imzalandı. Asya Pasifik'teki ikinci büyük ticaret ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştık. 10 milyar dolar sınırını ortak gayretlerle çoktan aşmış durumdayız.

Stratejik ortağımız Güney Kore ile bugüne kadar savunma sanayinde de önemli projelere imza attık. Altay Tankı projemiz bunun en başarılı örneklerinden biri.

Ukrayna bağlamında çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasında diplomatik çözüme yönelik adımlar atması tutumumuz hiç değişmedi. Zelenski ve Putin ile telefon görüşmelerim oldu. Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.

NÜKLEER ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ve Güney Kore arasında 3 mutabakat zaptı imzalandı. Erdoğan, "Nükleer güç santrali kurulması konusunda ilgili kurumlarımız arasında görüşmeler sürüyor. Kore Elektrik Şirketi ile Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. arasında imzalanan mutabakat zaptını önemli bir adım olarak görüyorum" dedi. Güney Kore Devlet Başkanı Myung da "Sinop Nükleer Santrali Projesi'nin de aralarında bulunduğu konuların sorunsuz ilerlemesi için mutabık kaldık" ifadesini kullandı.

GAZİLERLE BULUŞTULAR

BAŞKAN Erdoğan, ortak basın toplantısında sözü Güney Kore Devlet Başkanı Myung'a bırakırken, Korece'de "Teşekkür ederim" anlamına gelen "Kamsa hamida" ifadesini kullandı. Erdoğan ve Emine Erdoğan, Myung ile eşi Kim Hye-kyung onuruna yemek verdi. Liderler ve eşleri, yemeğe katılan Kore gazileriyle yakından ilgilendi. Bu arada Myung, görüşmelerde iki ülke arasındaki dayanışmayı derinleştirecek yollara kapsamlı şekilde değindiklerini söyledi.