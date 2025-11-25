MHP Lideri Bahçeli: Terörsüz Türkiye Türk milletinin tavizsiz kararıdır

KOMİSYONUN İMRALI'YA GİTMESİ TARİHİ BİR GELİŞMEDİR

Bekliyorlar ki evlatlarımızın bayrağa sarılı tabutlarını omuzlayalım.

Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır.

Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle Fethi Yıldız ile diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarf-ı nazar etmişler varsın etsinler.

Köklere kökenlere bakmayız. Biz inançlara mezheplere ayırmayız. Bölmeyiz parçalamayız dağıtmayız. Bayrağa saygı var mı ona bakarız. Millete hürmet var mı ona bakarız. Bizim çağrımız milli onurun çağrısıdır. Bizim çağrımız Terörsüz Türkiye'nin yeni yüzyılda hüküm veren hükümdar olan Türk milletinin çağrısıdır.