MHP Lideri Bahçeli: "Terörsüz Türkiye Türk milletinin tavizsiz kararıdır" | Video
25.11.2025 | 11:12
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır.Geçtiğimiz Cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.
