Şehit öğretmenler unutulmadı

Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenler Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz unutulmadı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönen öğretmen Aybüke Yalçın, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu 22 yaşında şehit olmuştu. Yalçın'ın adını taşıyan okulda dün anma programı düzenlendi. Anma programının ardından Kozluk ilçesindeki saldırı bölgesine karanfil bırakıldı. Aybüke öğretmenin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı. Ziyaret sırasında, bir öğretmenin Aybüke Yalçın ile özdeşleşen "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirmesi ise duygusal anlara sahne oldu. Tunceli'de 2017'de PKK'lı teröristler tarafından aracı yakılıp kaçırıldıktan sonra şehit edilen 23 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz da memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde mezarı başında anıldı.

'MESLEĞİNE ÂŞIKTI'

Oğlunun hem öğrencilerine bağlılığıyla hem de mesleğine duyduğu aşkla hatırlandığını belirten baba Hamit Yılmaz, acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Baba Yılmaz, "Hayatı boyunca sadece bir kez Öğretmenler Günü kutlayabildi. Allah bize böyle bir evlat nasip ettiği için hamdolsun. Necmettin'siz geçen 9 yılda bizim için hiçbir şey değişmedi; aynı acı, aynı sızı devam ediyor" dedi.