Sosyal medyadaki ’C7K’ grubuna operasyon: 14 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; sosyal iletişim platformu Telegram üzerinde 'C7K' isimli kanal aracılığıyla bir araya gelen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada yeni tespit yapıldı. Söz konusu grupta yapılan paylaşımlarda şehitler, gaziler ve aile yakınları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, yargı mensupları, üst düzey kamu yöneticileri, kolluk kuvvetleri, kamuoyu tarafından bilinen ve hayatını kaybetmiş vatandaşların aileleri ile dini ve manevi değerler ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli mesajlar paylaşıldığı belirlendi. Grup içerisinde yer alan şüphelilerin ayrıca kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip, herkese açık biçimde paylaştıkları tespit edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bu tespitler sonrası şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemine girme', 'Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' ve '7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama, yakalama, gözaltına alma ve el koyma talimatı doğrultusunda, 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; aralarında 9 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise birçok dijital materyal ele geçirildi.