Trollerin maskesi düştü

Türkiye'deki sosyal medya mecralarında belli hesaplar üzerinden gündeme dair yapılan paylaşımlarda aktif olan bazı hesaplar uzun süredir dikkat çekiyordu. Türkiye genel seçimlerinde, eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması ve CHP'li kimi isimlerin yolsuzluk davaları olurken de bazı hesaplar manipülasyon içerikli paylaşımlar yapmıştı. Muhalif ve Atatürkçü görünen bu hesaplardan bazıları ise Cumhur İttifakı'na yönelik kara propaganda faaliyetleri yürütüyordu. Sosyal medya platformu X, sahte ve bot hesapları ortaya çıkaracak bir özelliği devreye soktu. "Hesap geçmişi" bilgisini görünür hâle getiren yeni özellik, konum bilgisini görme özelliğini aktifleştirdi.

Böylece sahte ve bot hesapların bazılarının konum bilgisinin Türkiye'de olmadığı ortaya çıktı. ABD, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde konum bilgileri gözüken bu sahte ve bot hesapların çoğunun muhalif ve Atatürkçü bir profil çizmesi X kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu. Bazı hesapların ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu kişilere ait olduğu belirtiliyor. Atatürkçülük maskesi takan FETÖ hesaplarından olduğu ifade edilen bazı hesaplar da ifşa oldu. "MK_ Askerleriyiz", "Yukselkara06" hesaplarından ilki ABD'de, diğeri Almanya'da gözüküyor. İlkay/ Kemalistilkay1 hesabı da FETÖ'cülerden biri olduğu iddia ediliyor. "Bahriye Üçok/ bahriye_ucok_" Atatürkçü görünümlü bir FETÖ'cü hesap olduğu sosyal medyada dillendiriliyor. "Çapulcu Kız/ Simge Ekici" isimli kullanıcının ise FETÖ üyesi olan Tezcan Çetin olduğu dile getiriliyor. "Yazserap01" isimli kullanıcı da yine Atatürkçü görünümlü bir başka FETÖ'cü hesap olduğu söyleniyor. Her dördünün de konum bilgisi Almanya olarak görülüyor.