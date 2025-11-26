Başkan Erdoğan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sağlık Bakanlığımızın değerli mensupları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tıp ilmindeki gelişmeler, hangi milletten, hangi devletten doğarsa doğsun insanlığın ortak malıdır, ortak kazanımıdır. İnsanlık kadar eski bu ilkenin çağımızın kar odaklı anlayışında zemin kaybettiğini görüyoruz. İnsanlığın karşılaştığı modern açmazlardan biri sağlık sektörünün yanında onu domine ederek, kendini ayrıcalıklı bir katman gibi görmeleridir.

Bunun tabiplik mesleğinde yol açtığı sıkıntıları siz bilim insanlarının takdirine bırakıyorum.

Sağlık her işin başıdır. Hastalanan her insanın kendini tedavi ettirme imkanı bulamadığı bir dünya kabul edelim ki adil bir dünya değildir. Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez. İnsanın ruhu ve bedeni sadece ticarete konu edilemeyeceği gibi bir tahakküm edilemez.