İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması neticesinde 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırlandı. 161 milyarlık kamu zararının 143 eylemde rüşvet ve yolsuzlukların anlatıldığı iddianamede örgüt lideri İmamoğlu'nun 16 suçtan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi. O iddianame gönderildiği İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İmamoğlu artık sanık sandalyesinde... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da İBB yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak 105'i tutuklu, 7'si yakalamalı toplam 402 şüpheli hakkında 3 bin 806 sayfalık dev iddianame hazırladı. 161 milyarlık kamu zararına yol açılan 143 eylemde rüşvet ve yolsuzluklar anlatıldı.

16 AYRI SUÇTAN HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delillerini gizleme", "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", "Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet" suçlarından 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün örgütün yöneticileri olarak yer aldı.

Örgüt üyesi konumunda bulunan şüpheliler arasında Yakup Öner, Emrah Bağdatlı, Resul Emrah Şahan, Necati Özkan, Tuncay Yılmaz, Mustafa Akın, Mehmet Pehlivan, Seza Büyükçulha, Hüseyin Köksal, Ali Nuhoğlu, Ali Sukas, İbrahim Bülbüllü ve Melih Geçek bulunuyor. İddianamede, İmamoğlu suç örgütünün CHP'li İBB ve ilçe belediyelerini saran yolsuzluk sarmalında "FETÖvari" bir yapılanma kurduğu ve istihbarata karşı koyma (İKK) yöntemleri kullandığı belirtildi. İmamoğlu'nun kurduğu çıkar amaçlı suç örgütüyle, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşmenin yanı sıra İmamoğlu'nun üyesi olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amaçlandı.

İmamoğlu Beylikdüzü'nde yapmaya başladığı usulsüzlüklerle örgütün temellerini attı ve elde ettiği maddi menfaati 2019 yılında İBB başkanı seçilebilmesi amacıyla kullandı. İBB başkanı olduktan sonra görevinden kaynaklanan imkân ve yetkilerinin artmasıyla örgütün faaliyet alanı genişledi ve suçtan kaynaklanan kazancını artırdı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, iki haftalık inceleme süresini tamamladı ve iddianameyi kabul etti. Önümüzdeki günlerde tensip zaptının hazırlanması ve duruşma tarihinin belirlenmesiyle İmamoğlu ve ekibinin yargılanması başlayacak.