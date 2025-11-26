Siber suçlulara dev operasyon: 429 şüpheli yakalandı

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Adana, Ankara ve Antalya'nın da arasında olduğu çok sayıda ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı. İstanbul'da yakalanan 75 şüphelinin sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlar çıkıp yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşları, kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri saptandı. 'Yatırım' adı altında para transferlerine zorladıkları belirenen şüphelilerin, elde ettikleri haksız kazancı da kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 milyar 52 milyon lira değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 adet araç, 8 adet motosiklet, 14 adet mesken, 7 adet dükkan, 13 adet arsa/tarla, 447 adet banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu. 35 il merkezli 'Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik ise 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 117 şüpheli tutuklandı.