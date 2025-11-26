SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!

Anneler ağlamasın şehitler olmasın onu istiyoruz. Her yerde barış olsun güzellik olsun. Daha güzel bir Türkiye 'miz olur. Sonuca ulaşırsa Türkiye'nin geleceği açısından iyi olur. Umuyoruz başarılı olur. Barış sürecini baltalayan kişilere engel olmak lazım. Bu süreci baltalamak isteyenler ortaya çıkıyor" dedi.

CHP'YE TEPKİ: DESTEKMESİ GEREKİRDİ!

İmralı'ya gidecek heyette yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösteren vatandaşlar, süreci baltalamak isteyenlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: CHP zaten eskiden beri böyleydi. Bir sürece gidilmeye çalışılıyor. İnşallah olumlu olur. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor. Barış sürecinde illaki CHP'nin de tutumunu pozitif olmasını beklerdik biz Kürtler olarak. Maalesef bunu yapmadılar. Zaten yapıları dokuları buydu. Süreci pozitif değerlendiriyoruz. Bakış açımız da çok pozitif. Umarım ki bu şekilde devam eder.