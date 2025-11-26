SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!

SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe geçildi. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nda alınan kararın ardından AK Parti, MHP ve DEM Parti’den oluşan heyet İmralı’ya gitti. Vatandaşlardan da İmralı adımıyla ilgili tam destek geldi. Herkes “Barışın gelmesi en büyük beklentimiz” derken, heyette yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi’ne de tepki gecikmedi.

SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!

SON DAKİKA... Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe geçildi. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda alınan kararın ardından AK Parti, MHP ve DEM Parti'den oluşan heyet İmralı'ya gitti. Vatandaşlar ise İmralı ile yapılan görüşmeyi A Haber'e değerlendirdi.

SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!

Herkesin ortak beklentisi barışın gelmesiydi. İmralı'ya gidecek heyette yer almayan CHP'ye tepki gösteren vatandaşlar Terörsüz Türkiye sürecinin sonuca ulaşması ile daha güçlü bir Türkiye'nin adımlarının atılacağını belirtti.

Halk İmralı'ya ziyaret adımını nasıl karşıladı? | Video

SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!

Terörsüz Türkiye'yi ve İmralı görüşmesini A Haber ekranlarında değerlendiren vatandaşlar, "Bu memlekette herkes barış için elini taşın altına atmalı. Bu barış derhal olmalıdır. Türkiye'nin bütün memleketlerindeki insanlar savaştan çok zarar görmüştür. Barışa hasret kaldık. Barış süreci inşallah Allah'ın izniyle güzel olacak ve Türkiye'ye de yakışacak bir harekettir.

SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!

Anneler ağlamasın şehitler olmasın onu istiyoruz. Her yerde barış olsun güzellik olsun. Daha güzel bir Türkiye'miz olur. Sonuca ulaşırsa Türkiye'nin geleceği açısından iyi olur. Umuyoruz başarılı olur. Barış sürecini baltalayan kişilere engel olmak lazım. Bu süreci baltalamak isteyenler ortaya çıkıyor" dedi.

SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!

CHP'YE TEPKİ: DESTEKMESİ GEREKİRDİ!

İmralı'ya gidecek heyette yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne tepki gösteren vatandaşlar, süreci baltalamak isteyenlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti: CHP zaten eskiden beri böyleydi. Bir sürece gidilmeye çalışılıyor. İnşallah olumlu olur. Herkesin bunu desteklemesi gerekiyor. Barış sürecinde illaki CHP'nin de tutumunu pozitif olmasını beklerdik biz Kürtler olarak. Maalesef bunu yapmadılar. Zaten yapıları dokuları buydu. Süreci pozitif değerlendiriyoruz. Bakış açımız da çok pozitif. Umarım ki bu şekilde devam eder.