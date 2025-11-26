SON DAKİKA… Vatandaşlardan Terörsüz Türkiye süreci ve İmralı görüşmesine destek: Barış derhal olmalı!
SON DAKİKA… Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşiğe geçildi. Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nda alınan kararın ardından AK Parti, MHP ve DEM Parti’den oluşan heyet İmralı’ya gitti. Vatandaşlardan da İmralı adımıyla ilgili tam destek geldi. Herkes “Barışın gelmesi en büyük beklentimiz” derken, heyette yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi’ne de tepki gecikmedi.
Vatandaşlar ise İmralı ile yapılan görüşmeyi A Haber'e değerlendirdi.
Herkesin ortak beklentisi barışın gelmesiydi. İmralı'ya gidecek heyette yer almayan CHP'ye tepki gösteren vatandaşlar Terörsüz Türkiye sürecinin sonuca ulaşması ile daha güçlü bir Türkiye'nin adımlarının atılacağını belirtti.
Terörsüz Türkiye'yi ve İmralı görüşmesini A Haber ekranlarında değerlendiren vatandaşlar, "Bu memlekette herkes barış için elini taşın altına atmalı. Bu barış derhal olmalıdır. Türkiye'nin bütün memleketlerindeki insanlar savaştan çok zarar görmüştür. Barışa hasret kaldık. Barış süreci inşallah Allah'ın izniyle güzel olacak ve Türkiye'ye de yakışacak bir harekettir.