Taviz ve pazarlık yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, "Hedefimiz terörsüz Türkiye. Ülkeler, terörü ülke gündeminden çıkarmak için güvenlik güçlerini kullandıkları gibi, hukuku da kullanırlar. Bizim iktidarımızdan önce de terör örgütünün tasfiyesi için yasalar hazırlanmış ve çıkarılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada hukuk çerçevesinde adımlar atılmaktadır. Terör örgütünün feshedildiğine yönelik bir cümleyle kimse yetinmiyor. Terör örgütü tüm unsurlarıyla yok olmadan kimse sürecin bittiğini söylemiyor. Cumhur İttifakı olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda bir taviz ve pazarlık söz konusu değildir" dedi.

KADINA ŞİDDET TOPLUMA ŞİDDETTİR

Kız çocuklarının eğitiminden kadına şiddete karşı mücadeleye karşı çok boyutlu mücadele verdiklerini kaydeden Çelik, "Aile Bakanlığı'mız şiddetle mücadele konusunda 7 gün 24 saat boyunca faaliyetlerini yürütüyor. BM'nin bununla ilgili rengi turuncu. KADEM bir kampanya başlattı ve bu kampanyanın rengi de turuncu. Ben de taktığım rozet ile bu kampanyayı destekliyorum. Burada bulunan erkek muhabir arkadaşlarımıza da bu rozetlerden veriyorum. Toplumu çok olumsuz etkileyen olaylarla karşılaşıyoruz. Maalesef dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de acı verici olaylarla karşılaşıyoruz. 86 milyonun başında güvenlik gücü olamayacağı için topyekûn hassasiyet gerektiren, kendi değerlerimizden güç alacağımız bir noktadayız. Kadının uğradığı şiddet bütün toplumun uğradığı şiddet oluyor" diye konuştu.