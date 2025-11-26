Terör bitsin de isterse sonumuz darağacı olsun

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda alınan karar doğrultusunda oluşturulan 3 kişilik heyet pazartesi günü İmralı Adası'na gitti. Konu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli, şunları söyledi:

TARİHİ GELİŞME: Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından birisi İmralı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar, bu karar doğrultusunda MHP, AK Parti ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişme. Milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.

BİZ SEYİRCİ DEĞİLİZ: CHP ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı'ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık böylesi ağır sorunu bırakınız konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayamazdık. Korkarak yaşayanlar yalnızca hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık felakete götürür. Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız.

SONUNA KADAR: Bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak amacıyla Terörsüz Türkiye'nin sonuna kadar müdafaasındayız. İlkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yolsuzluk, hırsızlık ve soygun çamuruna batmış, sorunlara başka başkentlerden bakan, şaibeli muhalefet zihniyetinin ne söylediğine bakmıyoruz. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız.

CİĞERLERİ BEŞ PARA ETMEZ: Terörün her türlüsünü reddetmenin sonsuz kararlılığındayız. Terörsüz Türkiye hedefine cephe açan siyaset cambazlarının haysiyetlerindeki zaafı görüyor, bunların alayının beş para etmez ciğerini yakından biliyoruz. Terörün bitişiyle eş zamanlı olarak barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından da aşırı derecede rahatsızlık duyuyorlar.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TAVİZSİZ KARAR: Bütün şehitlerimizle övünüyoruz. Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın. Kahramanlarımıza minnet duyuyoruz. Hiç kimse minnet duygumuzla boy ölçüşmeye yeltenmesin. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararı. "Türkiye'nin terörden arınması ve arındırılması beni alakadar etmez" diyenlerin alayı birden suikastçı.

VARSIN DARAĞACI OLSUN: Neymiş, bizi yargılayacak, hesap soracaklarmış? Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Yeter ki Türkiye ve Türk milleti barış, huzur ve sükûnet bulsun, yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun.

İÇ CEPHE SAĞLAM ESASLARA BAĞLANMALI: İsrail'in bölgemizdeki soykırım ve şiddete dayalı provokasyonları, 10 Ekim ateşkes kararını inatla ihlali, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ABD Başkanı'nın hazırladığı 28 maddelik planıyla sözde sona erdirme çabaları, mücavir coğrafyalardaki kutuplaşma ve kamplaşmadaki sertlik, yeni bir küresel çatışma denkleminin kurulma çalışmaları bize iç cephemizi sağlam esaslara bağlamayı mecburi kılıyor.

ATANAMAYAN KALMASIN: Ümidim ve dileğim, atanamayan tek öğretmenimizin kalmaması. 2024 KPSS'de yüksek başarı gösterip dereceye giren, ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınmalı.

MİNE İŞÇİLİKLİ ROZET

Bahçeli'nin kullandığı rozet ve yüzük dikkat çekti. Nal-i şerif şeklinde tasarlanan rozet ve yüzükte, nazar duası ile Allah, Muhammed, Er-Rahim, El-Gaffar, El-Malik, El-Aziz yer aldı. Rozette, özel bir mine işçiliği kullanılarak renklendirme işlemi tamamlandı. Yüzüğün yanlarında ayrıca Fettahoğlu ailesine ait mühür bulunduğu görüldü.