Yılın son MGK'sı toplandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı Beştepe’de başladı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK); bugün yaptığı toplantıda Terörsüz Türkiye hedefi sürecinde gelinen aşama ile bu süreçte TBMM’de kurulan komisyonun faaliyetlerini değerlendirecek.
MGK, Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı, saat 16.27'de başladı. 2025 yılının son MGK toplantısında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama ile süreçte TBMM'de kurulan komisyonun faaliyetlerinin değerlendireceği belirtildi. Toplantı sonunda İletişim Başkanlığı tarafından bildiri yayımlanması bekleniyor.