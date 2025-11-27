Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin halkına taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı tarafından Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına taziye dileğinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yaşanan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
75 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına başsağlığı dilekleri sunuldu. Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında 75 kişi ölmüştü.