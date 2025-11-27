Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Papa 14. Leo ile bir araya geldi
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara'da Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile bir araya geldi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.
Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar da yer aldı.
