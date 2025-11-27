Türkiye’de resmi ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo İstanbul’a geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi. Papa 14. Leo'yu taşıyan uçak 19.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Papa'yı İstanbul Valisi Davut Gül, karşıladı. Karşılaşmanın ardından Papa, havalimanından ayrıldı.

Ziyarette Papa ile beraber, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin ve Devletlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Başpiskopos Paul Richard Gallagher ve yetkililer yer alıyor. Papa, 3 gün boyunca İstanbul'da cami ve kiliseler olmak üzere birçok ziyarette bulunacak.