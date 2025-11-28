Adalet Bakanı Tunç’tan terörsüz Türkiye mesajı: Hep birlikte inşa edeceğiz

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı için Afyonkarahisar'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, programı kapsamında Adalet ve Kalkınma Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Konuşmasına Türkiye'nin terörle mücadelesine değinerek başlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnşallah terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin önünü açacak olan yeni, sivil ve demokratik anayasanın yapılması için Meclis'te geniş bir uzlaşma sağlamamız gerekiyor. Bu milletimize borcumuzdur" dedi.

"DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARINDAN VAZGEÇMEDİK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin son yirmi üç yılda hem kalkınma hem de demokratikleşme alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti: "Ekonomiden fiziki altyapıya kadar birçok alanda büyük adımlar atarken bir yandan da özgürlükleri genişletmek için çalıştık. Ancak her türlü saldırıya maruz kaldık. Partimiz daha kurulurken başörtülü kurucu üyelerimiz üzerinden kapatma davası açıldı. İktidar partisine laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu iddiasıyla ihtar verildi. Bağımsız ve tarafsız yargı nerede kaldı?" Bakan Tunç, 28 Şubat post-modern darbesi döneminde yaşanan hukuksuzlukları da hatırlatarak, "O dönemde yargı vesayet altındaydı" diyerek geçmiş yargı pratiğini eleştirdi.

"MİLLETİN YANINDA DURAN YARGI İSTİYORUZ"

Geçmiş darbelerde yargının darbecilerle birlikte hareket ettiğini vurgulayan Bakan Tunç: "12 Eylül'de gençlerin yaşları büyütülerek idam edildiği bir dönem yaşandı. 27 Mayıs'ta seçilmiş başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idama gönderildi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu söylediğimizde rahatsız olanlar var. Çünkü onların arzuladığı yargı, darbecilere kol kanat geren bir yargıdır" dedi. Bakan Tunç, günümüzde ise milli iradeye saygılı bir yargı sistemi bulunduğunu belirterek, "On beş Temmuz'da milletimiz meydanlarda mücadele ederken Cumhuriyet savcılarımız adliyelere koştu ve FETÖ teröristlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçti" ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI RAPORLARA ELEŞTİRİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin uluslararası demokrasi, özgürlük ve hukuk endekslerinde düşük gösterilmesini de sert sözlerle eleştirdi: "O ülkelerde demokrasi yok, seçim yok. Basın özgürlüğünde Türkiye İsrail'in gerisinde deniliyor. İsrail'de iki yüz elliden fazla gazeteci son iki yılda öldürüldü. Hangi özgürlükten bahsediliyor? Bu listeler tamamen algı ve karalama amaçlıdır."

"KIRK BİR YILLIK TERÖRLE MÜCADELEDE SONA YAKLAŞTIK"

Türkiye'nin kırk bir yıldır terör örgütleriyle mücadele ettiğini söyleyen Bakan Tunç, önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı: "Binlerce şehit verdik. Güneydoğu'da kalkınmayı engellediler, trilyonlarca lira kayba neden oldular. Ancak artık terör örgütlerinin mazeret olarak sunduğu tüm unsurları ortadan kaldırdık. Hiçbir ayrım yapmadan ülkenin her köşesine yatırım götürdük. Bugün Diyarbakır'a da şehir hastanesi yapılıyor, Hakkari Yüksekova'da havalimanı da var."

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI SÜRECİ HIZLANDIRDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütünün silah bırakmasına yönelik sürece ilişkin önemli bilgiler paylaştı: "Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen yıl yaptığı tarihi çağrı, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Ardından Meclis'te kurulan komisyon silah bırakma sürecini değerlendirmek üzere birçok toplantı yaptı. Geniş bir mutabakat sağlandı ve komisyon rapor aşamasına geldi. Bundan sonraki adımlar komisyonun raporu doğrultusunda şekillenecek." Sürecin hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, "Şehit ailelerimizi incitecek hiçbir adım bugüne kadar atılmadı, bundan sonra da atılmayacak. Milletimiz ne isterse onu yapacağız" dedi.

"ON BİRİNCİ YARGI PAKETİ TOPLUMSAL HUZURU GÜÇLENDİRECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan on birinci yargı paketinin içeriğini de anlattı: "Çocukların suç örgütlerince kullanılmasını önlemeye yönelik ağırlaştırılmış cezalar, Meskun mahalde silah atma, düğünlerde havaya ateş açma gibi eylemlere daha caydırıcı yaptırımlar, Trafikte yol kesmenin müstakil suç haline getirilmesi, Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılığa karşı yeni tedbirler, Sahte mobil hatlar ve biyometrik kimlik dolandırıcılığına karşı düzenlemeler getiriliyor" dedi. Bakan Tunç, düzenlemelerin toplumun huzurunu artıracağını vurgulayarak, "On ikinci yargı paketi için de çalışmalar başladı" dedi.

"ADALET SİSTEMİ GÜÇLÜ, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE HIZLI OLMALI"

Bakan Tunç, konuşmasının sonunda adalet sisteminde reformlara devam edeceklerini belirtti: "Adalete güveni artırmak, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yargı paketleri yasalaştıktan sonra uygulamada da büyük bir hassasiyet göstereceğiz."