Mehmetçik her göreve hazır

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında son bir haftada 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 uçağındaki 20 şehidin kimliklerini resmi açıklamadan önce yayımlayanlar arasında emekli askerlerin bulunduğunu, bu kişiler hakkında suç duyurusu yapıldığını ve orduevlerine girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Aktürk, envantere giren yeni sistemler arasında 17 kişilik karinalı botlar, 21 Kasım'da teslim edilen 9'uncu A400M, MKE'nin çeşitli silah ve mühimmat teslimatları ile 8x8 T-155 Panter Obüs prototipinin Hava Kuvvetleri'ne verildiğini belirtti.

MSB, GKRY-Lübnan deniz yetki anlaşmasını KKTC'nin haklarını yok saydığı gerekçesiyle reddetti. Ukrayna'ya asker gönderileceği iddialarına karşılık, önce ateşkes gerektiğini, TSK'nın tanımlı her istikrar misyonuna katkıya hazır olduğunu bildirdi.