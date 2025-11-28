SON DAKİKA | Adnan Oktar’ın trollerine operasyon! 450 sosyal medya hesabı engellendi

Son dakika haberleri... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasına göre, örgüt lideri Adnan Oktar hakkında sosyal medyada ve internet siteleri üzerinden yapılan paylaşımlar nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

450 ADET SOSYAL MEDA HESABINA ERİŞİM ENGELİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talebi üzerine ilgili Hakimlik tarafından toplam 450 adet sosyal medya hesabı ile internet adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin yayından çıkarılması kararı verildi.

Başsavcılık, soruşturmanın maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.