SON DAKİKA | CHP kurultayına tek aday olarak giren Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi

Son dakika haberleri... CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda geçerli 1333 oyun tamamını alan Özgür Özel, 4'üncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 17:56 Son Güncelleme: 29 Kasım 2025 18:28

Partinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Oyların sayımı ve tasnifinin ardından yapılan açıklamada, kurultayda tek aday olan Özgür Özel'in geçerli 1333 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildiği belirtildi. Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

KURULTAYDA YAŞANANLAR Kurultayın ilk gününde CHP genel başkan yardımcıları gruplar halinde kürsüye çıkarak, iktidara gelmeleri durumunda hayata geçirmeyi planladıkları vaatleri sıraladı. Sunumlar sırasında delegelerin umursamaz tavırları ise dikkat çekti. Birçok partilinin kulak vermediği konuşmalar, yoğun gürültü altında tamamlandı. 10 maddeyi içeren tüzük değişikliği teklifleri de onaylanırken, bu kapsamda 60 kişilik PM üye sayısının 80'e çıkarılması da kararlaştırıldı.