Yolsuzluğu perdelemek için size saldırıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenindeki konuştu:

Geçen sene yine burada yaptığımız törenle jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza 7 bin 204 yeni aracı kazandırmıştık. Bugün de 9 bin 200 aracı sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu araçlardan 7 bin 80 tanesi emniyetimiz, 2 bin 70 tanesi jandarmamız, 50 tanesi ise sahil güvenliğimiz tarafından kullanılacak.

Emniyet birimlerinin suça ve suçlulara karşı yürüttüğü her mücadelede bu devletin başı olarak yanlarındayım, yanlarında olmaya da devam edeceğim. Sizlerin de görevinizi yerine getirirken insan odaklı, insan merkezli, insana hürmet içinde hareket edeceğinizden hiçbir şüphe duymuyorum. Kardeşlerim bu millet size güveniyor.

İşiniz ne kadar ağır olursa olsun vazifenizi hakkıyla yerine getireceğinize, emaneti hakkıyla koruyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu süreçte sizin hedef alınmanıza, asılsız iddialara maruz kalmanıza, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için birileri tarafından size saldırılmasına da eyvallah etmeyeceğinizin bilinmesini istiyorum. Özellikle ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından bir an önce vazgeçmelerini temenni ediyorum. Sizlerden de üç beş şuursuzun, üç beş hadsizin kendi ayıplarını örtmek amacıyla savurdukları hezeyanlara prim vermemenizi bekliyorum. Her şeye rağmen siz bu devleti temsil ediyorsunuz. Buradaki her bir kardeşim, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisi, jandarması, sahil güvenliğidir. Sizler bu aziz milletin evlatlarısınız. Kimseye aldırmadan, kimseye kulak asmadan temsil görevinizi, vakur ve sağduyulu bir şekilde yerine getirmenizi rica ediyorum.

Sizler, asla ayrım yapmaksızın bu ülkedeki her bir vatandaşımızın huzur ve emniyetinin teminatısınız. Sizler, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyüşümüzün güvencesisiniz. Maziden atiye uzanan bu kutlu yürüyüşün hiçbir kesintiye uğramadan, yavaşlamadan, rotasından sapmadan devam etmesi gerekiyor.

DEVLET-MİLLET BAĞI GÜÇLENDİ

Devlet ve millet bağını her yerde daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Geçmişte oluşmuş güvensizlik zeminini el ele vererek ortadan kaldırdık. Güvenliğin arkasına saklanılarak hukukun çiğnenmesine, demokrasinin duraklatılmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına 'Eyvallah' demedik. Güvenlik kuvvetlerimiz ile sivil vatandaşlarımız arasındaki kaynaşmayı, dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirdikçe her alanda önemli mesafeler aldık.

HİÇBİR ALÇAĞA KAPTIRACAK EVLADIMIZ YOK

Bizim suçu geçim kapısı haline getirmiş hiçbir alçağa kaptıracak tek bir evladımız, tek bir gencimiz yoktur. Bizim Türkiye düşmanlarına taşeronluk yapan hiçbir illegal yapıya kaptıracak tek bir vatandaşımız yoktur. Bakın tekrar ifade ediyorum; milletin huzuruna, güvenliğine, çoluk çocuğuna kasteden kim olursa olsun, gözünün yaşına bakmamak sizlerin asli vazifesidir. Vatandaş size baktığında kendini güvende hissetmeli, 'İyi ki devletimiz var' demeli. 'İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım' demeli. Bu konuda size desteğim sonsuzdur, tamdır.

SOKAK ÇETELERİNE NEFES ALDIRMAYIN

Güvenlik kuvvetlerimizin gücü kendilerine verilen yetkiden ve taşıdıkları silahtan ziyade aziz milletimizin vicdanında edindikleri yerden gelir. Bu gücün etkisini artırmamızın yolu da vatandaşımızın gönlündeki yerimizi pekiştirmemizden geçer. Biz buna 'Kalpleri ve zihinleri kazanma' diyoruz. Peki vatandaşın gönlünü kazanmak için ne yapacağız? Bunun da cevabı emniyet binalarımızın duvarlarını süsleyen şu sözde saklıdır: 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır.' Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Hukukun dışına çıkmayacaksınız, suçlulara karşı tolerans göstermeyeceksiniz. Terör örgütlerine, sokak çetelerine nefes aldırmayacaksınız.