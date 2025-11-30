Bakan Fidan, Laricani ile görüştü

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, çalışma ziyareti için İran'da bulunan Fidan, Laricani ile bir araya geldi. Görüşmede taraflar, bölgenin önemli güvenlik konularına ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ GAZZE

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler ile İsrail'in saldırgan tutumu müzakerenin ana başlıklarını oluşturdu. İki yetkili, bölgesel krizlerin yönetimi için Ankara ve Tahran arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

DAHA FAZLA İŞ UMUDUYLA

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, ziyarete ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı Türkçe paylaşımında, "Kendi evinize hoş geldiniz. İran ve Türkiye arasında daha fazla iş birliği umuduyla." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Tahran ziyareti kapsamında sırasıyla mevkidaşı Abbas Erakçı, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la görüştü.