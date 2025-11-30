Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti

Vefat haberinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, "26. ve 27. dönem Giresun Milletvekilimiz, dava ve gönül adamı, kıymetli büyüğümüz Cemal Öztürk'ün Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntüyle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA GÖREVDE BULUNDU

Milletvekili olmadan önce Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Cemal Öztürk, ayrıca Çaykur'da Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği, Fiskobirlik'te Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti'den 26 ve 27. dönemde Giresun milletvekili seçilen Öztürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Komisyonu'nda görev yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Öztürk'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan: 26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum.