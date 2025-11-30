Hüseyin Yayman’dan SABAH’a 40. Yıl Tebriği

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"SABAH Gazetesi'nin 40. yılı vesilesiyle, bu büyük başarı hikayesine katkı veren tüm gazeteci arkadaşlarımı en içten duygularımla tebrik ederim.

Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğunda büyük bir misyon üstlenerek milletimizin refahı ve esenliği için çalışan Sabah gazetesini kutluyorum.

SABAH Gazetesi, 40 yıldır ilkelerinden ödün vermeden doğru ve tarafsız habercilik yaparak kamuoyuna güçlü ve istikrarlı bir bilgi akışı sağlamıştır.

Her gün haberi sahada takip eden, gece gündüz demeden çalışan; kalemiyle, objektifiyle ve emeğiyle katkı sunan tüm muhabirleri, editörleri, yazarları, foto muhabirlerini, haber merkezinin görünmez kahramanlarını ve yöneticileri yürekten kutluyorum.

Bu önemli dönüm noktasının, daha nice başarılı yılların habercisi olmasını ve 21. Yüzyılın Türkiye yüzyılı olması yolunda üstün başarılar diliyorum. Nice haberlere, nice anlamlı yıllara.

İyi ki varsınız… @sabah"