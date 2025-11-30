İletişim Başkanlığı’ndan KIZILELMA paylaşımı

Duran, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türk Savunma Sanayii KIZILELMA ile dünya savaş teknolojisini değiştiren önemli ve gurur verici bir hamlede daha bulundu. İlk defa insansız bir hava aracı, havadan havaya füze ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkisini gelecekte daha net bir şekilde göreceğimiz bu gelişme hava muharebelerinde oyunun kurallarını değiştirecek. Milli Teknoloji Hamlesinin ana taşıyıcısı olan başta Selçuk Bayraktar, Baykar, ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE olmak üzere emeği geçen herkesi canıgönülden tebrik ediyorum."