Kartepe'de mevsimin ilk karı yağdı
Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'de, kar yağışı kısa süre etkisini gösterdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kocaeli'mize yılın ilk karı düştü. Rabb'im bereketini, huzurunu, güzelliğini artırsın" ifadesini kullandı.