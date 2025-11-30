Silahsızlanmaya doğru

Dört aşamada tamamlanacak terörsüz Türkiye sürecinde sırada Gara ve Hakurk bölgeleri ile Sincar ve Mahmur hattı var.

Terörsüz Türkiye sürecinde PKK, ilk aşama olarak "Türkiye'den çekildiğini" açıklamış, ikinci aşamada ise Zap'ta bulunan 4 mağaradan tamamen çekilerek silah, mühimmat ve lojistik malzemeleri bıraktığını duyurmuştu. Metina'dan çekilmeler de devam ediyor. Örgüt üçüncü aşamada Gara ve Hakurk bölgelerini boşaltıp silahları teslim edecek.

Dördüncü aşamada ise Suriye kuzeyindeki Sincar ile Mahmur hattı temizlenecek.

Yapılacak düzenlemelerle örgüt yöneticileri İskandinav ülkeleri gibi başka yerlere gönderilecek. Örgütün çekildiği yerlerde silah ve mühimmat envanteri de çıkarıldı. Silahlar kayıt altına alındıktan sonra imha ediliyor.