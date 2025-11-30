Ulusal iradenin savunucusu oldu

Bilgi akışının baş döndürücü hızla arttığı, iletişim ve etkileşimin dinamik ve çok boyutlu bir güç hâline geldiği günümüzde, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak her zamankinden zor ve önemli bir hâle gelmiştir.

Toplumu aydınlatmak ve hakikati göstermek gibi önemli ve kıymetli bir görev üstlenen; gerçeklik, doğruluk, dürüstlük, tarafsızlık ve kamu yararı gözetilmesi sorumluluğu bulunan medyamız, sağlıklı bir kamuoyunun oluşması, halkımızın doğru bilgiye ulaşması, dezenformasyon ve bilgi kirliliği ile mücadele edilmesi noktasında son derece kritik bir işleve sahiptir.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren ve basın dünyamızın kilometre taşlarından biri olan Sabah Gazetesi, kurulduğu günden bugüne kadar milletimizin sesi olmaya devam etmektedir.

Sabah Gazetesinin; Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük bir fedakârlık ve kahramanlıkla 24 saat esasına göre icra ettiği başta terörle mücadele olmak üzere kritik görev ve faaliyetlerinin kamuoyuna zamanında, doğru ve etkili bir şekilde aktarılmasına yönelik yaptığı çalışmaları da büyük bir memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Öte yandan; devletimizin bekasına, milletimizin iradesine kasteden FETÖ terör örgütü ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verilen mücadelede, ulusal iradenin ve demokrasimizin savunulmasında öncü rol oynayan Sabah Gazetesi kamuoyunun vicdanı olmayı da sürdürmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Sabah Gazetesinin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlar, yoğun bir gayret ve büyük bir hassasiyetle çalışan Turkuvaz Medya ailesinin tüm mensuplarına sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.

YAŞAR GÜLER

MİLLİ SAVUNMA BAKANI