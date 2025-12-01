Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

2025'in geride bıraktığımız 11 ayını şöyle bir gözden geçirdiğimizde, liyakatli çalışan kadrolarla ülkemizin karşılaştığı badirelerle mücadele ediyoruz. Son 23 yılda ülkemizi her alanda kazandırdığımız altyapıları bugün daha iyi anlıyoruz. Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi birçok projemizin değeri ortaya koyuyor. 51 milyar dolarlık bütçe ile aldığımız projeleri inşa etmeye kalksak bugün 90 milyar dolar olur. Bu tutar sadece yapım maliyetidir. Biz bu eserleri yıllardır kullanıyoruz.

"KIZILELMA DÜNYADA BİR İLKE İMZA ATTI"

Sadece ulaştırmada değil savunma sanayisinden sağlığa pek çok alanda benzer tablo söz konusu. Koronavirüs döneminde şehir hastanelerimizin nasıl hayat kurtardığını gördük. KIZILELMA geçen hafta sonu bir ilke imza attı. Müzmin muhaliflere itibar etseydik bu muhteşem eserlerin hiçbirini ülkemize kazandıramazdık. Onlara kulak asmadık. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi tarihini en büyük eserleriyle buluşturduk.