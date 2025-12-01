Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk vefat etti

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk (67) hayatını kaybetti. Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde vefat etti. Öztürk'ün cenazesi, yarın Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Öztürk'ün vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.