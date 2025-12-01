İmamoğlu ve ekibi, CHP’nin ele geçirilmesinde aktif rol aldı

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddianamesinde, suç örgütünün ana amaçlarından biri olarak gösterilen CHP'nin ele geçirilmesi iddiasını güçlendiren önemli tespitlere yer verildi. 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen ve şaibeli olarak anılan CHP'nin 38. Olağan kurultayında Ekrem İmamoğlu liderliğindeki örgüt yöneticileri ve İBB bürokratlarının usule aykırı olmasına rağmen tam kadro salonda bulundukları, örgütün desteklediği aday olan Özgür Özel'in kurultayı kazanması sonucu kürsüde hep birlikte zafer sarhoşluğu yaşadıkları kaydedildi. Özel'in kurultayın sonuçlanmasının ardından yaptığı 7 dakika 59 saniyelik konuşmasında yanında yer alan İmamoğlu suç örgütü üyeleri ve İBB bürokratlarının, delegelerin satın alınarak CHP'nin ele geçirilmesinde aktif rol aldıkları vurgulandı. İmamoğlu ile birlikte kurultayda olan isimler şöyle: Murat Ongun, Fatih Keleş, Necati Özkan, Yiğit Oğuz Duman, Resul Ekrem Şahan, Mesut Kösedağı, Şafak Başa, İsmail Doğan Subaşı, Özgen Nama, Nevzat Burak Kesimoğlu.