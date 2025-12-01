Karanlık odaklara geçit vermedi

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türk basınının gür sesi SABAH Gazetesi'nin 40. yıl dönümü nedeniyle tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "SABAH Gazetesi'nin 40'ıncı yılı kutlu olsun. Karanlık ve zor zamanlarda demokrasi mücadelesi için bedel ödemekten çekinmeyen tarihi büyük emeklerle dolu. Her kademesinde emeği geçenleri kutluyoruz. Emekleriyle karanlık şebekelere geçit vermediler" dedi.

MİLLİ İRADE VURGUSU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, "Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyor; yerli ve millî yayıncılık anlayışıyla ülkemizin medya birikimine değer katan tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Millî iradenin sesini güçlendiren, milletimizin değerlerini önceleyen yayıncılık çizgisinin daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum. Sabah Gazetesi ailesine nice hayırlı ve başarılı yıllar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.