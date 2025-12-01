Operasyonu öğrenen İmamoğlu Özel’e ‘adaylığımı açıkla’ baskısı yaptı

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında, Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sürekli baskı yaptığını söyledi. Yarkadaş, "İmamoğlu, bir operasyonun geleceğini bildiği için Özel'e 'Benim adaylığımı açıkla' diye baskı yapıyordu. Özel o kadar baskı altında kaldı ki adaylığını açıklamaya karar verdi. Artık Ekrem İmamoğlu'nun baskılarına dayanamıyordu. Mecburen ön seçim takvimini ilan ettiler. Ön seçim aslında Özgür Özel'in hiç istemediği bir tarihte yapılmak zorunda kaldı" dedi.