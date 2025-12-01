Şanlıurfa’da gençlerle Terörsüz Türkiye buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı. 'Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı' temasıyla düzenlenen programda, gençlerin teröre karşı bilinçlendirilmesi ve bu sürece dair katkılarının artırılması amacıyla değerlendirmelerde bulunuldu. Gençler, gün boyu oluşturulan masalarda hazırladıkları çalışmaları sunarak sorular yöneltti. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Gençler, Terörsüz Türkiye sürecini uzmanlarla birlikte ele aldıklarında daha doğru bilgilerle donanıyor ve yeni çözüm önerileri üretebiliyor. Bu kadar önemli bir konunun Şanlıurfa'da, bölgedeki gençlerle ve üniversite öğrencileriyle birlikte çalışılmış olması çok değerlidir. Üniversitelerinizde ve kendi aranızda bu süreci konuşmaya devam edin. Çünkü bu sizin konunuz; objesi değil, öznesi olduğunuz bir mesele" dedi.