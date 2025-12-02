5 metreden kayalıklara düşen 16 yaşındaki çocuk öldü

Bursa Uludağ'da ormanda doğa yürüyüşü yapan 16 yaşındaki Şahin Öztop ve okul arkadaşı Alperen Nar, yaklaşık 5 metre yüksekten kayalıklara düştü. Arama kurtarma ekipleri tarafından hastaneye götürülen Öztop hayatını kaybederken, Nar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay dün saat saat 15.30 sıralarında Uludağ'ın eteklerinde bulunan Uludağ Milli Parklar bölgesinde meydana geldi. Balaban Mahallesi'nde yaşayan ve ormanlık alana çıkan Şahin Öztop ve okul arkadaşı Alperen Nar, doğa yürüyüşü yapmaya başladı. Bir süre sonra yağmurun etkisiyle kayganlaşan bölgede dengelerini kaybeden iki arkadaş, yaklaşık 5 metre yüksekten kayalık alana düştü. Başını kayalıklara çarpan Şahin Öztop bilincini kaybederken, Alperen Nar'ın ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE, itfaiye, ANDA ve AKUT ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 60 kişilik kurtarma ekibi, sarp arazide yaralı çocuklara 3 saatte ulaşabildi. Yaralı ve hareketsiz bulunan çocuklar, önce ambulansların bekletildiği yerleşim yerine oradan da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Öztop tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Nar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.