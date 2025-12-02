Başkan Erdoğan: Özgür ve yeni Türkiye’yi herkes kabullenecek

"Yasama ve yargı organlarımızın saygı değer temsilcileri, adalet teşkilatımızın kıymetli mensupları, değerli hakim ve savcılarımız kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum 28. dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile 18. dönem İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni münasebetiyle sizleri külliyemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"TÜRKİYE ÇOK FARKLI ATMOSFER YAKALADI"

25 bini aşkın Hakim ve Cumhuriyet savcımızın 9 bin 812'sinin kadın yargı mensuplarımızın olamasın dan ayrıca önemli buluyorum. 28. ve 18. dönemde dereceye giren 8 genç arkadaşımızdan beşinin kadın olması da takdire şayandır; ayrıca memnuniyet vericidir. Dönem birincilerimizin şahsında kendilerini özellikle tebrik ediyorum.

Başörtülü yargı mensuplarımız konusunda edep ve ahlak sınırlarını aşan hazımsızlıklara zaman zaman hepimiz şahit oluyoruz akıl vicdan ve hukukla bağdaşmayan bu tepkileri sadece derin bir teessüf ve taaccüple takip ettiğimiz bilinmesini isterim. Türkiye bunları geride bırakmıştır. Türkiye kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça çok farklı atmosfer yakaladı.

Belki biraz zaman alacak belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek. Kadınların kamu özel ayrımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak.