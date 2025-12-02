Seçil Erzan’a 102 yıl hapis cezası

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, aralarında futbolcularında bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan davasında karar açıklandı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Seçil Erzan duruşmadaki savunmasında, kimseye fon demediğini ve futbolcuları kendisinin ikna etmediğini söyledi. Bu süreçte yaşadığı sıkıntıları anlatan Erzan, "Müştekilerin toplam alacakları 30 milyon dolar değil 19.2 milyon dolardır" dedi. Erzan son söz olarak ev hapsi talep ettiğini söyledi. Mahkeme, Seçil Erzan'ı, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik suçlarından" 102 yıl 2 ay hapis cezasıyla birlikte 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırdı. Kararın okunmasını gözyaşlarıyla dinleyen Seçil Erzan'ın ayakta durmakta da zorlandığı görüldü. Fatih Terim'in yardımcısının eşi olan sanık Nur Erkasap da toplamda 9 yıl 4 ay hapis ve 79 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Atilla Yörük'ün 7 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 75 bin lira adli para cezasına, sanık Ali Yörük'ün 15 yıl 2 ay ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bankacı sanık Asiye Öztürk ve Rüya Sağır'ın beraatına hükmedildi. Bankanın eski üst düzey yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu da beraat etti.