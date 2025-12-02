Türkiye’nin milli gözü Luna-1 uzayda

ASELSANtarafından geliştirilen LUNA-1 isimli alçak yörünge IoT uydusu, SpaceX Falcon-9 ile gerçekleştirilen Transporter-15 misyonunda uzaya taşındı. ABD'nin California eyaletinden yapılan fırlatma sonrasında uydu planlanan yörüngeye ulaştı. Görev yükleri, yazılımları ve uçuş bilgisayarı dahil olmak üzere tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test aşamaları ASELSAN'ın mühendislik ekipleri tarafından tamamlanan LUNA-1, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra roketten ayrılarak 510 kilometrelik kutupsal senkron yörüngeye yerleşti. Uydudan gönderilen ilk telemetri verileri Ankara'daki yer istasyonu tarafından alınıp çözümlendi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "LUNA-1 Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir eşiğin aşılmasıdır" dedi.