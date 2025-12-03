ASELSAN, yerli röntgen cihazlarını Sağlık Bakanlığı’na teslim etti

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen teslimat törenine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı. Tören alanında Mobil Dijital Röntgen Cihazının yanı sıra yine ASELSAN tarafından öz kaynaklı olarak geliştirilen Ventilatör, OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör), Manuel Harici Defibrilatör ve Kalp Akciğer Makinesi cihazları sergilendi. Fuaye alanına yerleştirilen dokunmatik ekranda Mobil Dijital Röntgen Cihazı ve OED cihazı sergilendi.

'GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDE YER ALIYOR'

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, teslim edilen mobil röntgen cihazlarının savunma sektörünün teknik birikimini sivil üretimle buluşturan somut bir örnek olduğunu söyleyerek, "Savunma projelerinde elde ettiğimiz modüler tasarım yetkinliği, elektronik ve yazılım ekosistemimiz, yüksek hassasiyet isteyen üretim kabiliyetlerimiz ve milli test-sertifikasyon altyapımız, sivil ihtiyaçlara yönelik ürünlerin hem çok daha hızlı geliştirilmesine hem de küresel pazarlarda rekabet edebilecek düzeyde maliyet avantajı kazanmasına imkan vermektedir. Bu noktadan hareketle, savunma alanında geliştirdiğimiz karmaşık platform ve alt sistemlerin ardındaki mühendislik birikimini; tıbbi cihazlardan endüstriyel sensörlere, akıllı enerji altyapılarından ulaşım sistemlerine uzanan geniş bir yelpazede yeniden optimize ederek toplumsal faydaya dönüştürmek zorundayız. Hiç şüphesiz yüksek hacimli sivil kullanım, savunma odaklı sistemlerde de birim maliyetleri aşağı çekecek; böylece daha sürdürülebilir bir üretim modeli oluşacak, tedarik zinciri yönetimi çok daha dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır. Bugün savunma sanayiinin kalbinde ürettiğimiz her teknoloji, sadece cephede değil; hastanede, fabrikada, metro hattında, enerji tesisinde, afet alanında, hatta günlük hayatın içinde karşılık bulacak bir dönüşümün parçası haline gelmiştir" dedi.

'YURT İÇİ VE DIŞINDA ETKİN OLARAK KULLANILIYOR'

Savunma sanayi sektörü olarak, kolay temin edilen, gecikme ve tedarik problemi yaşatmayan, doğrudan sahaya indirilebilen hızlı üretim stratejileri geliştirme konusunda kararlı olduklarını belirten Görgün, "Türkiye'nin yerli mühendislik gücünü yalnızca güvenlik alanında değil, toplumun tüm ihtiyaçlarında seferber edecek bu vizyon; bizi savunma ağırlıklı bir ekosistemden, yüksek teknoloji ihracatını çeşitlendiren, sivil-sanayi dengesini güçlendiren, küresel ölçekte rekabet eden bir teknoloji devletine taşıyacaktır. Bugün ortaya koyduğumuz bu yaklaşım, Türkiye'nin yalnızca ürün ihraç eden bir ülke olmasının ötesine geçerek, küresel değer zincirlerini şekillendiren bir teknoloji sağlayıcısına dönüşmesine de zemin hazırlıyor. Şehir güvenliği projeleriyle 25 ilde 38 bin kamerayı yöneten sistem altyapısı kuran ASELSAN, raylı sistemlerde bin kilometrelik sinyalizasyon tecrübesi ve elektrikli tren çekiş sistemleriyle 4 farklı hattın modernizasyonunu üstlenmiştir. Ayrıca 20 bin kilometre boru hattı boyunca kurulan akıllı ikaz ve alarm sistemleri ile afet risklerine karşı erken uyarı kapasitesi oluşturulmuştur. Bu alanlarda geliştirilen çözümler, sadece yurt içinde değil, yurt dışında da etkin olarak kullanılmaktadır" diye konuştu.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTIYORUZ

Görgün, ASELSAN'ın sağlık teknolojileri alanında geliştirdiği özgün ve yenilikçi çözümlerle, Türkiye'nin medikal cihazlarda dışa bağımlılığını azalttığını vurgulayarak, "Firmamız, mobil dijital röntgen cihazından kalp-akciğer makinesine, ventilatörden Heartline OED cihazına kadar pek çok sağlık sistemini yerli imkânlarla geliştirmiş ve bugün 26 farklı ülkeye sağlık sistemleri ihraç eder duruma gelmiştir. EC sertifikası sayesinde Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşıma sahip olan ASELSAN sağlık sistemleri, bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolarlık teslimat başarısına ulaşmıştır. Firmamız sağlık teknolojileri alanında sahip olduğu 20 patent, 5 uluslararası tasarım ödülü ve 8 faydalı model ile bu alandaki öncü kimliğini pekiştirmektedir. Bugün teslimatı yapılacak 30 adetlik, HealthView ADR-100M Mobil Dijital Röntgen Cihazı, ASELSAN tarafından geliştirilen, kompakt yapısı, yüksek çözünürlüklü dijital dedektörü, 16-bit görüntü işleme kapasitesi, yapay zeka destekli görüntü analizi ve düşük radyasyon dozuna sahip yapısıyla öne çıkan bir sistemdir. Radyoloji hekimleri ve teknikerleriyle yakın iş birliği içinde geliştirilen bu cihaz, ASELSAN'ın patentli ürünleri arasına katılan altıncı özgün teknolojidir. EC sertifikası ve taşınabilirliği sayesinde afet alanları, sahra hastaneleri ve kırsal bölgelerde kullanım imkanı sunan bu cihaz, yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısı ile teknolojik bağımsızlığımızı da güvence altına almaktadır" ifadelerini kullandı.

'ASELSAN TÜRK SAĞLIK SANAYİSİNİN GURURU'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise programda yaptığı konuşmasında, 50'nci yılını kutlayan ASELSAN'ın sadece Türk Savunma Sanayisi'nin gururu olmadığını ve Türk Sağlık Sanayisi'nin de gururu olduğunu söyleyerek, "Savunma Sanayi'nde bugün Türkiye, dünyanın lider ülkelerinden bir tanesi olma yolunda. Cumhurbaşkanımız da bahsetti en son insansız hava savaş uçağının havadan havaya füze yapabilecek ilk başarıyı elde eden millet olduk. Bu artık dünyada teknoloji anlamında da ilkleri yapabilen bir ülke olduğumuzu millet olduğumuzu göstermesi açısından çok önemli. Bugün 1,5 milyonluk sağlık ordusu Türkiye'nin gücünün en önemini simgelerinden birisi. Covid-19 döneminde çok kısa süreçte ispat etmiş bir sağlık teknolojisini üretebilen bir milletiz. Covid'de sağlıkta en üst teknoloji olan solunum cihazının prototipine çok kısa sürede 45 gün gibi çok kısa süreçte üretebilen seri üretime geçebilen ve kullanılabilir hale gelen bir insan gücüne, bir dirayete bir yeteneğe sahibiz. Şimdi bunun sürdürülmesini ve geliştirilmesini sağlıyoruz. Bugün ASELSAN solunum cihazından; bugün bize teslim edilecek röntgen cihazına kadar, mobil röntgen cihazına kadar ürünleri geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Bugün üretilen her şeyi hastanelerde ve özel sektörde kullanılabilir durumda olunduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "İlacından cihazına malzemesine kadar büyük bir tarama yaptık. 41 tane stratejik cihaz tespit ettik bu cihazları üreteceğiz. 13 tane aşı üreteceğiz. Moleküler ve biyoteknolojik ilaçları üreteceğiz ve Türkiye sadece bunları üretmekle kalmayacak çok kısa zaman sonra gençlerimiz ve bilim insanlarımızla mühendislerimizle yeni şeyler söyleyeceğiz sağlık teknolojisinde ve biliminde" diye konuştu.

HEDEF 2030'A KADAR 11 BİN CİHAZ

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise yaptığı konuşmada, "Havada, uzayda ve denizdeki başarıların ardından şimdi de mobil röntgen cihazımızı Sağlık Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Bu törende yarım asırlık bir teknoloji birikiminin ülkemizin sağlık altyapısına aktarılmasına şahit oluyoruz. Cihazımız, sağlık camiamızın bilgisiyle ASELSAN'ın mühendislik yeteneklerinin birleşimiyle geliştirildi. Yüksek çözünürlüklü dijital görüntü, düşük radyasyon değerleri ve duvar arkasından çekim gibi özellikleriyle küresel alanda rekabet edebilecek niteliklere sahiptir" ifadelerini kullandı.

2 yıl içinde, teslim edilen 30 cihaza ek olarak 300 adet daha mobil röntgen cihazının hastanelere kazandırılacağını söyleyen Akyol, "Bugüne kadar ürettiğimiz 27 binden fazla ventilatör ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazının yarısını 26 ülkeye ihraç etmeyi başardık. Önümüzdeki yıl, dünyada sadece 5 firmanın ürettiği kalp akciğer makinesi ile manuel defibrilatör cihazlarının seri üretimine başlıyoruz. 2030'a kadar 11 yeni tıbbi cihazı daha yerli olarak ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ KULLANILIYOR

ASELSAN'ın 2024 yılında seri üretime geçtiği Mobil Dijital Röntgen Cihazı, dünyadaki rakiplerine kıyasla üstün özellikler sunarak yüksek çözünürlüklü dijital görüntüleme yeteneği sunuyor. Mobil Dijital Röntgen Cihazının tasarım gereksinimleri ve kullanım konsepti, radyoloji hekimleri ve teknikerleri ile birlikte çalışılarak belirlendi. Beş yıllık geliştirme çalışmaları süresince farklı disiplinlerden ASELSAN mühendisleri görev aldı. Tasarım ile ilgili tüm bilgi birikimi ASELSAN'da olan cihazda 2 bin 100 adet bileşen bulunuyor. Cihaza kısa vadede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile birlikte yerli yapay zeka destekli karar destek yazılımının da entegre edilmesi öngörülüyor. Böylece acil servis personelinin teşhis ve tanı süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. ASELSAN tarafından tasarlanan ve yerli üretim yapılacak olan yüksek gerilim jeneratörü ve görüntü işleme algoritması da önümüzdeki yıllarda kullanıma alınacak.

5 ADET ULUSLARARASI TASARIM ÖDÜLÜ ALDI

ASELSAN tarafından tasarlanıp üretilen, klinik kullanıma hazır, doğrulanmış ve sağlık profesyonellerinin hizmetine sunulmuş ya da yakın zamanda sunulacak olan Ventilatör, OED, Mobil Dijital Röntgen Cihazı, Manuel Harici Defibrilatör ve Kalp Akciğer Makinesi cihazları bugüne kadar toplam yirmi patent tescili, 8 faydalı model belgesi, 5 adet marka/tasarım tescili ve 5 adet uluslararası tasarım ödülü aldı. Bu cihazlar, Avrupa Birliği'nde yerleşik onaylanmış kuruluş tarafından alınan EC Sertifikasına sahip olması sebebiyle serbest dolaşıma da sahip bulunuyor. Ayrıca cihazlar, bulut tabanlı yazılımlar ile destekleniyor. ASELSAN sağlık yol haritası kapsamında sağlık teknolojilerinde geleceği şekillendirecek yenilikçi ürünlerini de ülkemize kazandırmayı hedefliyor