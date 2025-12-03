Baklava kutusunda rüşvete pişkin savunma

Antalya'da, Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara ile baklava kutusunda rüşvet olarak aldığı euro'lar makam odasında ele geçirilen başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 41 sanık ilk kez hâkim karşısına çıktı. Kara rüşvetten haberi olmadığını söylerken yeğeni ise rüşvet trafiğini itiraf etti.

YEĞENİ RÜŞVET TRAFIĞİNİ ANLATTI

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, Kara ve baklava kutularında rüşvet aldığı belirlenen eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 41 sanık katıldı. Sanık Niyazi Nefi Kara, "Kimseye rüşvet alınması için talimatım olmadı" diyerek kendini savundu. Dosyada bahsedilen villayı 4.5 milyon liraya aldığını, bunun için kimseden para almadığını öne süren Kara, villanın her tarafının yıkık olduğunu, tadilatıyla çok uğraştığını ve evi aldığına pişman olduğunu belirtti. Kara, oğluna rüşvet olarak araba alındığı iddiasını da kabul etmedi.

Kara, Engin Tüter'in makamında baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanmasıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını öne sürerek görüntüler ve rüşveti veren işadamının itirafları bulunmasına rağmen "Baklava kutusuyla algı operasyonu yapıldı" demesi şaşırttı. Aramalarda ele geçirilen 3 kilogram altın, dolar ve eurolardan haberinin olmadığını öne süren Kara, "Depodaki para ve altından haberim yok. Depoda altın, euro ve doların bulunmasını televizyondan izledim. Ben bunu yapacak bir insan değilim" ifadelerini kullandı. Rüşvet paralarını taşıyan Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni tutuklu sanık Hüseyin Cem Gül ise rüşvet trafiğini anlattı. Turizmci Kemal Taş'tan alınan 1 milyon 250 bin eurodan 1 milyon 100 bin eurosunun tutuklu sanık Mesut Kara aracılığıyla kendisine verildiğini söyledi. Parayı Abdullah Doğukan Kayhan'a götürdüğünü belirten Gül'e mahkeme başkanı, "Bu paradan Niyazi Nefi Kara'nın bilgisi var mıydı?" sorusunu yöneltti. Gül, "Evet vardı. Benden parayı Abdullah'a götürmemi istedi" karşılığını verdi. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

19 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

MANAVGAT'TA, tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Edimin ifasına fesat karıştırma' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 49 şüpheliden, aralarında eski ve yeni belediye çalışanlarının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen, soruşturma kapsamında 11 Eylül'de tutuklanmıştı.