CHP lideri Özgür Özel'in DEM Parti'ye yönelik söylediği, "Stockholm sendromuna kapılmayın, celladınıza âşık olmayın" sözlerine sert tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Cellat defterini açarsak, hepiniz borçlu çıkarsınız" dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan, "Sayın Özel, kurultay kürsüsünden bize Stockholm sendromu teşhisi koyuyor. 'Celladınıza âşık olmayın' diyor. Bu süreci tartışmak varken ucuz polemiklere başvurmak siyasetsizliktir. Cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak, hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi polemikçi ve tutarsız dilden vazgeçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, "Bu sorunun çözümünün karşısındaysanız söyleyin. Barıştan yanaysanız da açık konuşun, demokrasiyi birlikte inşa edelim. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa büyük yanlış yapar. 'Buradan iktidara yürürüm' stratejisindeyse büyük kaybeder" şeklinde konuştu.

Öte yandan DEM Parti, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ziyareti sonrasında ilk defa İmralı'ya gitti. Görüşmede, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumun ele alındığı bildirildi.