Duran: Afet Haberciliği stratejik bir alana dönüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Afet Haberciliği Eğitim Paneli'nde konuştu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile RTÜK, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, Primorska, Kiev ve Vigo üniversitelerinin yer aldığı Erasmus Projesi kapsamında düzenlenen panelde konuşan Duran, afet haberciliğinin yalnızca gazetecilik pratiği değil; toplumsal dayanışma, kamu düzeni, devlet-millet iletişimi ve can güvenliğini ilgilendiren bir uzmanlık alanı olduğunu söyledi.